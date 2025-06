La Dea Bendata bacia la Brianza vinti oltre mezzo milione di euro al Superenalotto

Un sabato da sogno per un giocatore brianzolo che ha centrato un 5+1 al SuperEnalotto, portando a casa oltre mezzo milione di euro! Questa vincita non solo illumina la settimana, ma si inserisce in un trend crescente di fortuna che sta coinvolgendo l'Italia. È il momento perfetto per sognare in grande e chi sa, magari la prossima volta sarai tu a festeggiare! La dea bendata è in prima linea, non lasciartela sfuggire!

Fine settimana baciato dalla fortuna in Brianza. Nel concorso numero 87 del SuperEnalotto del 31 maggio, un fortunato giocatore ha centrato un 5+1 da 553.085,21 euro con una schedina “Cinque pannelli” acquistata al Bar Canzi di via Locatelli 20 a Nova Milanese. La combinazione vincente è stata: 4. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - La Dea Bendata bacia la Brianza, vinti oltre mezzo milione di euro al Superenalotto

