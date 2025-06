La cucina è palcoscenico | 4 Ristoranti per scoprire l' Italia

Il cibo è un linguaggio universale e, con "La cucina è palcoscenico", quattro ristoranti italiani si preparano a raccontare storie uniche sul piatto. Questo evento al Teatro Dal Verme di Milano non è solo una celebrazione della gastronomia, ma un invito a riflettere sui valori di rispetto e collaborazione in un'epoca di sfide globali. Un'occasione imperdibile per scoprire come la cucina possa unirci, anche digitalmente. Preparati a un viaggio di sapori e significati!

Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, la terza edizione dell’evento Sky che porta in diretta i valori del rispetto e della collaborazione e promuove l’ascolto reciproco di storie ed esperienze diverse, tra reale e digitale per diffondere il cambiamento. In particolare la giornata di oggi, martedì 3 giugno, è dedicata agli Sky Inclusion Days. Alessandro Borghese, chef, conduttore televisivo e imprenditore affronta il tema della diversità in ambito culinario e alimentare. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - La cucina è palcoscenico: 4 Ristoranti per scoprire l'Italia

