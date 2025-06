La Costituzione a pezzi | il nuovo libro di Anna Mastromarino tra storia riforme e valori democratici

La Costituzione a pezzi è un viaggio affascinante nell'anima democratica del nostro Paese. Anna Mastromarino invita a riflettere su riforme e valori fondamentali, paragonando la nostra carta fondamentale a una bicicletta: solo con impegno possiamo mantenerla in movimento. In un'epoca in cui il dibattito sui diritti è più acceso che mai, le parole di Mastromarino rappresentano un invito a non rimanere fermi e a pedalare insieme verso un futuro migliore.

"La nostra Costituzione può essere paragonata a una bicicletta tradizionale: per farla andare avanti bisogna darsi da fare, nessuna pedalata assistita": lo ricorda spesso ai suoi studenti e lo ha messo nero su bianco Anna Mastromarino nel suo ultimo libro "La Costituzione a pezzi", edito da. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - "La Costituzione a pezzi": il nuovo libro di Anna Mastromarino tra storia, riforme e valori democratici

