La corale San Canciano di Campoformido in concerto a Pocenia

Domenica 8, alle 20:30, la Chiesa di San Nicolò Vescovo a Pocenia ospiterà un evento imperdibile: il concerto della Corale San Canciano di Campoformido, guidata dal talentuoso Nicola Rossi. Un viaggio musicale che abbraccia secoli di polifonia, dal '500 ai giorni nostri. In un'epoca in cui la musica è un linguaggio universale di connessione, non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica che risuonerà nel cuore!