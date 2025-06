La Coppa Italia in Sala Borsa

...sabato 7 luglio, la magia della Coppa Italia si trasferisce in Sala Borsa. Un evento che non celebra solo un trofeo, ma riaccende l’entusiasmo di una città intera, riscoprendo il legame tra sport e comunità. Con mostre, incontri e testimonianze, Bologna si prepara a rivivere l'emozione di quel trionfo storico. Non è solo un trofeo, ma un simbolo di rinascita collettiva! Un'occasione imperdibile per tutti gli amanti del calcio e della

Sono passate ormai tre settimane da quella gloriosa spedizione romana di metà maggio, ma la città non ha ancora finito di festeggiare quella coccarda tricolore che a Bologna mancava da oltre mezzo secolo. E così, dopo la sontuosa parata di domenica 25 maggio per le vie del centro, giovedì 5 e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - La Coppa Italia in Sala Borsa

La Coppa Italia esposta in Salaborsa: celebrazione per i tifosi del Bologna

Secondo ilrestodelcarlino.it: Metti una Coppa in Salaborsa. E che Coppa: nientemeno che la Coppa Italia conquistata il 14 maggio all’Olimpico. Giovedì e venerdì il prestigioso trofeo verrà esposto negli stessi spazi che da qualche ...

La Coppa Italia sarà per tutti: due giorni di esposizione in Sala Borsa

Lo riporta msn.com: In trentamila all'Olimpico l'hanno vista sollevata al cielo dal capitano Lollo De Silvestri, ma per due giorni potranno vederla da vicino. Da molto vicino.Il Bologna la concederà ai tifosi per un peri ...

Il Bologna in mostra in Sala Borsa con foto e voci dei giocatori

Scrive msn.com: L’esposizione è gratuita e dura fino al 7 giugno, l’ad Fenucci: “Grande emozione, non bisogna spegnere l’entusiasmo” ...