La coperta di Linus compie sessant'anni e, come un buon vino, migliora col tempo! In un'era in cui il digitale domina, la rivista si conferma un faro culturale, un rifugio per gli amanti del fumetto e della narrazione. La sua capacità di rimanere attuale rispecchia un trend più ampio: la nostalgia per le storie autentiche e il desiderio di connessione umana. Riscopriamo insieme la magia di Linus e dei suoi personaggi senza tempo!

Sessant’anni e non sentirli. Sarà che i fumetti – soprattutto quelli buoni – non invecchiano mai. Pensate a Topolino e Tex Willer. Immutabili. Senza rughe o acciacchi. Nonostante siano vecchietti arrivati a bordeggiare il secolo di vita, il topo più famoso del globo, o gli ottant’anni, il ranger targato Bonelli. Più giovane è Linus, storica rivista-contenitore che arriva al traguardo, appunto, dei 60 anni. Al magazine, battezzato con il nome di uno dei personaggi più amati dei Penauts, è dedicata una mostra alla Pinacoteca di Brera. Oggi l’inaugurazione. Il segreto di una tale longevità ? Probabilmente – al di là dell’assoluta qualità del prodotto – la scelta di aver prediletto una linea di valorizzazione dei comics. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La coperta di Linus

