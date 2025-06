La cooperativa Aliante presenta il bilancio sociale 2024 | fatturato oltre i 20 milioni

La cooperativa Aliante si conferma un modello di inclusione e sostenibilità nel 2024, con un fatturato che supera i 20 milioni. Con oltre 650 persone, di cui 148 in situazioni di svantaggio, Aliante non è solo un'impresa, ma un esempio di come il business possa generare impatto sociale positivo. In un'epoca in cui l'inclusione è fondamentale, questi numeri raccontano una storia di speranza e opportunità per tutti. Scopri come trasformare le sfide in successi!

Undici settori operativi, oltre 650 persone impiegate tra soci e dipendenti, di cui 148 in situazione di svantaggio, un fatturato oltre i 20 milioni: sono i numeri del bilancio sociale della cooperativa modenese Aliante. “L’impegno a costruire ogni giorno una Cooperativa inclusiva che tuteli le. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - La cooperativa Aliante presenta il bilancio sociale 2024: fatturato oltre i 20 milioni

