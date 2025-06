La cittadinanza come valore | serie di incontri

Scire, il nuovo progetto che promuove la cittadinanza come valore fondamentale, sta per prendere vita alla Biblioteca del Comune e dell’Accademia Etrusca di Cortona. In un'epoca in cui il sapere è la chiave per una società inclusiva, questi incontri offrono un'opportunità unica per esplorare la cultura e i diritti civili. Non perdere l’occasione di approfondire il legame tra conoscenza e comunità!

Al via il progetto "Scire" anche alla Biblioteca del Comune e dell'Accademia Etrusca di Cortona. Questa espressione, tratta dal verbo latino, significa "sapere" o "conoscere" ed è il titolo di un'iniziativa della Rete bibliotecaria aretina. "La nostra biblioteca - conferma l'assessore alla Cultura Francesco Attesti (nella foto)- ha aderito a questa iniziativa che ha lo scopo di creare occasioni di confronto e dibattito intorno ai temi della cittadinanza e dell' educazione. L'auspicio è che i nostri concittadini vogliano cogliere un'occasione come questa e ne approfittino per condividerne i valori in uno spirito di rete.

