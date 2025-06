La città si prepara alla 42esima edizione di Due note a Vasto

Vasto si prepara a vivere un'esperienza indimenticabile con la 42esima edizione di "Due Note a Vasto", un festival che celebra la musica e la cultura locale. Il vicesindaco Licia Fioravante sottolinea l'importanza di questo evento per la comunità. Non è solo un concerto, ma un'opportunità per riunire famiglie e amici, riportando la magia della socialità post-pandemia. Sabato 7 giugno 2025, non perderti l'energia che trasformerà il campo sportivo in

Oggi, 3 giugno, il Comune di Vasto ha ospitato la presentazione della 42esima edizione di "Due Note a Vasto". Appuntamento sabato 7 giugno 2025, dalle 16:00, nel campo sportivo della chiesa di San Giovanni Bosco. «Un grande progetto – dichiara il vicesindaco di Vasto, Licia Fioravante - in.

