La Città ricorda le vittime di piazza San Carlo

Torino si ferma per commemorare le vittime di Piazza San Carlo, un evento che segna il cuore della città e ricorda l'importanza della sicurezza negli eventi pubblici. Le note de "Il Silenzio", suonate dalla Polizia Locale, riecheggiano in una serata che invita alla riflessione. Questo momento ci ricorda quanto sia fondamentale proteggere la gioia collettiva, affinché tragedie simili non si ripetano mai più. Un invito a unirsi nella memoria e nella responsabilità.

Con le note de Il Silenzio intonate dalla Polizia Locale e la deposizione di una corona di fiori la Città di Torino ricorda le vittime della tragedia di piazza San Carlo. Qui, otto anni fa, la sera del 3 giugno 2017, durante la finale di Champions League fra Juventus e Real Madrid, lo spruzzo di uno . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La Città ricorda le vittime di piazza San Carlo

