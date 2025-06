La città dei ragazzi – Doppio appuntamento da non perdere!

Il 19 giugno 2025, Forte Gisella si trasforma in un luogo magico per i più piccoli! Inizia con "Metamorfosi: I cambiamenti spiegati ai bambini", un laboratorio gratuito che esplora i miti greci attraverso l'affascinante tema dell'acqua. A seguire, lo spettacolo "Streghe" porterà in scena storie incantevoli. Un'opportunità imperdibile per stimolare la curiosità e la creatività dei ragazzi, nel contesto di un crescente interesse per l'educazione artistica e cultur

Metamorfosi. I cambiamenti spiegati ai bambini, a seguire lo spettacolo "Streghe". Vi aspettiamo a Forte Gisella il 19 giugno 2025. Ore 20 – Metamorfosi. I cambiamenti spiegati ai bambini. Laboratorio gratuito ispirato ai miti dell'antica Grecia, con letture dedicate al tema dell'acqua.

