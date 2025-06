La cerimonia in riviera | Ai giovani oggi mancano veri punti di riferimento

Nella splendida cornice della Riviera, la 79esima Festa della Repubblica ha visto un'affluenza straordinaria, testimoniando la voglia di condivisione e impegno da parte dei giovani. In un'era in cui i punti di riferimento sembrano scarseggiare, eventi come questo offrono una preziosa occasione di riflessione e partecipazione. La presenza delle autorità , tra cui il consigliere regionale Andrea Assenti, sottolinea l'importanza di costruire un futuro insieme, valorizzando le tradizioni. È il momento di

È stata una mattinata di partecipazione e riflessione quella vissuta ieri a San Benedetto per la celebrazione della 79esima Festa della Repubblica. L'incontro si è tenuto nella sala consiliare del Municipio, con un pubblico numeroso e la presenza delle autorità civili e militari. Tra i partecipanti anche il consigliere regionale Andrea Assenti e l'onorevole Giorgio Fede, che hanno preso parte al corteo istituzionale. L'intervento principale è stato affidato alla dottoressa Giuliana Filippello, magistrato del Tribunale di Ancona, che, in sala consiliare, ha parlato dei valori fondanti della Repubblica Italiana.

