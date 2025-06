La cerimonia in Duomo Folla per la parata | Ritroviamo il senso della responsabilità

Il 2 giugno, una data che riunisce gli italiani nel ricordo e nella celebrazione della nostra Repubblica. Anche quest’anno, la cerimonia in Duomo ha richiamato una folla entusiasta, pronta a dimostrare il senso di responsabilità e unità. Nonostante le gocce di pioggia, la parata è stata un simbolo di resilienza e orgoglio nazionale. Siamo immersi in un trend di rinascita: riscoprire il valore della comunità è fondamentale per il futuro del nostro Paese.

L’Alzabandiera in piazza Duomo dà il benvenuto alla giornata di festa del 2 giugno: l’anniversario, il 79esimo, della nascita della Repubblica italiana. Alcune gocce di pioggia non scoraggiano la folla che si accalca dietro le transenne per assistere alla cerimonia, mentre sul piccolo palco montato per l’occasione ci sono le autorità cittadine tra cui il sindaco Giuseppe Sala e il prefetto Claudio Sgaraglia. E quasi subito fa capolino il sole, mentre parte la musica della Fanfara interforze del Presidio Militare di Milano. Sfila quindi lo schieramento composto dai militari di Esercito, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza, personale della polizia di Stato, polizia penitenziaria, Croce rossa italiana, vigili del fuoco e polizia locale di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La cerimonia in Duomo. Folla per la parata: "Ritroviamo il senso della responsabilità"

Leggi anche Restauro della Cripta del Duomo, cerimonia di riapertura nel giorno della Madonna della Lettera - La cripta del Duomo di Messina riaprirà il primo giugno, in coincidenza con i festeggiamenti per la Madonna della Lettera.

Cosa riportano altre fonti

La cerimonia in Duomo. Folla per la parata: Ritroviamo il senso della responsabilità. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La cerimonia in Duomo. Folla per la parata: "Ritroviamo il senso della responsabilità"

Segnala ilgiorno.it: Il sindaco Giuseppe Sala: "Giusto il richiamo del presidente Mattarella". In piazza la Fanfara, le divise schierate e i vessilli di più associazioni. Poi la coda per scattere selfie e foto ricordo con ...