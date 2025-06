La cerimonia del 2 Giugno | Il passato insegna l’importanza di valorizzare la ’cosa pubblica’

Il 2 giugno, Massa-Carrara ha festeggiato il 79esimo anniversario della Fondazione della Repubblica con una cerimonia ricca di emozioni. In un'epoca in cui il valore della cosa pubblica è sempre più cruciale, la presenza di giovani e adulti in piazza Aranci sottolinea l'importanza di unirsi per il bene comune. Celebrare la storia significa costruire un futuro migliore: un invito a tutti noi a partecipare attivamente alla vita civica!

Con la tradizionale cerimonia organizzata dalla Prefettura, la provincia di Massa-Carrara ha celebrato il 79esimo anniversario della Fondazione della Repubblica. Una giornata importante, carica di significato e di storia ma soprattutto di emozioni. In una piazza Aranci letteralmente gremita di giovani e adulti, le più alte autorità civili e religiose locali si sono riunite e hanno reso omaggio ai valori fondanti della democrazia italiana. Un’occasione speciale, impreziosita dalla cerimonia di consegna delle onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana“. Riconoscimenti che sono andati a quei cittadini i quali – appunto con meriti acquisiti nei campi delle professioni, della cultura, della solidarietà e del servizio pubblico – hanno dato lustro alla Repubblica e alla comunità tutta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La cerimonia del 2 Giugno: "Il passato insegna l’importanza di valorizzare la ’cosa pubblica’"

Leggi anche Vasco Rossi, chiavi della città di Firenze: come partecipare alla cerimonia del 9 giugno - Scopri come partecipare alla cerimonia del 9 giugno 2025, durante la quale Vasco Rossi riceverà le chiavi della città di Firenze.

Approfondimenti da altre fonti

2 giugno 2025: 79° Anniversario della Repubblica Italiana; 2 giugno, in piazza Matteotti il 79 esimo anniversario della fondazione della Repubblica italiana; La cerimonia del 2 Giugno: Il passato insegna l’importanza di valorizzare la ’cosa pubblica’; L’Italia celebra il 79° anniversario della Repubblica Italiana. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La cerimonia del 2 Giugno: "Il passato insegna l’importanza di valorizzare la ’cosa pubblica’"

Secondo lanazione.it: Tradizionale appuntamento ieri mattina in piazza Aranci nel giorno del 79° anniversario. Il prefetto Aprea: "Dobbiamo unirci, come fecero i nostri predecessori con la Costituzione".

Daniele Silvetti su valori e unita durante la cerimonia del 2 giugno ad Ancona

Da gaeta.it: Il sindaco di Ancona Daniele Silvetti sottolinea l’importanza del 2 giugno come momento di unità nazionale, memoria condivisa e partecipazione attiva per rafforzare i valori democratici della Repubbli ...

Festa del 2 giugno in piazza Tacito: consegnate le onorificenze "Al Merito della Repubblica" - FOTO

Lo riporta corrieredellumbria.it: La Prefettura di Terni ha celebrato, lunedì 2 giugno, la Festa della Repubblica, per ricordare l’esito del referendum istituzionale con il quale nel 1946 la volontà popolare sancì la nascita della Rep ...