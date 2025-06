La Casa Bianca svela il nuovo ritratto di Donald Trump

La Casa Bianca ha svelato un nuovo ritratto di Donald Trump, catturandolo con una luce inedita e affascinante. Questo cambiamento visivo non è solo estetico: rappresenta una strategia comunicativa in un periodo in cui l'immagine del leader è cruciale. Indossando la sua cravatta rossa, Trump si riposiziona nel panorama politico americano, accentuando il dialogo tra passato e presente. Scopri come questa mossa si inserisce nel più ampio trend della narrazione visiva nella politica!

La Casa Bianca ha presentato un nuovo ritratto di Donald Trump, che lo mostra sotto una luce leggermente diversa rispetto a quello esposto prima del suo insediamento a gennaio. Lo riporta CBS News. In questo, il presidente indossa la sua iconica cravatta rossa e i suoi lineamenti sono accentuati da un gioco di ombre. Nella fotografia precedente, il tycoon aveva il viso più illuminato e indossava. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Casa Bianca svela il nuovo ritratto di Donald Trump

