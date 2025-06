La Carta costituzionale in dono ai neo 18enni

A Mondolfo, il Comune ha celebrato i neo 18enni con un dono speciale: una copia della Costituzione Italiana. Questo gesto non è solo simbolico, ma rappresenta un forte richiamo ai valori democratici in un'epoca in cui la partecipazione attiva è fondamentale. L’incontro ha sottolineato l'importanza di conoscere e rispettare i principi che guidano la nostra Repubblica, invitando i giovani a diventare protagonisti del futuro. Un passo verso una cittadinanza consapevole!

Il Comune di Mondolfo, insieme all’ Ancri (Associazione Nazionale Cavalieri al Merito della Repubblica) e al Circolo Culturale Marotta, ha tenuto un incontro dal titolo ‘ La Costituzione Italiana alle radici della nostra Repubblica ’. Un momento di riflessione e approfondimento sui valori fondanti del Paese. Al termine dell’iniziativa è stata consegnata ai neodiciottenni del territorio una copia della Carta Costituzionale. "Abbiamo scelto di donarla proprio ai ragazzi che da quest’anno acquistano la piena capacità giuridica, perché riceverla significa accettare una grande responsabilità : conoscere i propri diritti, ma anche esercitare i propri doveri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Carta costituzionale in dono ai neo 18enni

