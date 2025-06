La campagna referendaria si conclude con un evento musicale in Piazza Saffi | Referendum strumento di democrazia diretta

La campagna referendaria si chiude in grande stile con un evento musicale in piazza Saffi, Forlì. Giovedì, dalle 20, “La Primavera della Democrazia” ci invita a riflettere sull'importanza della partecipazione attiva nella vita politica. Con interventi appassionati e intermezzi musicali della Cosascuola Music Academy, questa serata promette di essere non solo un finale coinvolgente, ma anche un’occasione per riscoprire il potere della voce di ciascuno di noi.

Chiusura in musica per la campagna referendaria in vista della chiamata alle urne dell'8 e 9 giugno. Giovedì in piazza Saffi, Forlì, dalle 20, ci sarà una maratona di interventi a cura del comitato 'La Primavera della Democrazia' e intermezzi musicali con Cosascuola Music Academy.

Leggi anche Comitato per i Referendum sul Lavoro, si entra nel vivo della campagna referendaria - Il Comitato per i Referendum sul Lavoro 2025 avvia la mobilitazione, intensificando le iniziative per sensibilizzare la popolazione in vista del voto dell'8 e 9 giugno.

