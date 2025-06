La bufera sul Calendimaggio Parte de Sotto priore punito per la bandiera bruciata

Il caso della bandiera bruciata al Calendimaggio di Assisi riporta l'attenzione sulle tensioni storiche tra le parti in gioco. La punizione del Priore Maggiore riflette non solo un gesto simbolico, ma anche la crescente esigenza di armonia in una tradizione che celebra l'identità locale. Questo episodio invita a riflettere su come le tradizioni possano, talvolta, diventar terreno di scontro. Leggi per scoprire le reazioni e le conseguenze su questa storica celebrazione!

Costa cara al Priore Maggiore della Magnifica Parte de Sotto la vicenda della bandiera della Nobilissima Parte de Sopra bruciata dai ‘rossi’, episodio che, immortalato in un video, aveva fatto molto discutere nei giorni successivi la festa. Il Consiglio dei Saggi ha disposto, nei confronti del Priore Massimiliano Della Vedova, la decadenza immediata dalla carica da lui ricoperta e l’inibizione, per la durata di dieci mesi, dal ricoprire nell’ambito del Consiglio della Parte de Sotto le cariche Priore Maggiore, Gran Cancellario, Massaro, rappresentante della Parte all’Ente Calendimaggio, componente designato nel Collegio dei Saggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La bufera sul Calendimaggio. Parte de Sotto, priore punito per la bandiera bruciata

