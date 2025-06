La Brindisi - Corfù si avvicina | 87 equipaggi iscritti prime barche sul lungomare

Il countdown è iniziato! La 39^ edizione della regata velica Brindisi-Corfu sta per prendere il via, con ben 87 equipaggi pronti a solcare le acque. Mentre le prime barche ormeggiano sul lungomare, l'entusiasmo per questo evento internazionale si intreccia con il crescente amore per la vela e il turismo attivo. Non perdere l'occasione di vivere un week-end di sport e festa, un vero simbolo di un’estate all’insegna del mare!