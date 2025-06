La Asl attiva il servizio certificazioni sanitarie per il voto assistito per il referendum

In un momento in cui la partecipazione democratica è più importante che mai, la ASL di Pescara offre un fondamentale servizio di certificazioni sanitarie per il voto assistito ai referendum del 8 e 9 giugno. Questo gesto non solo sostiene il diritto di voto per tutti, ma mette in luce un trend crescente: l'inclusione sociale. Assicurati che ogni voce venga ascoltata! La democrazia è un diritto di tutti, senza eccezioni.

In occasione dei referendum abrogativi previsti per domenica 8 e lunedì 9 giugno, la Asl di Pescara, attraverso l'unità operativa complessa di Medicina Legale, garantirà il rilascio delle certificazioni sanitarie necessarie agli elettori fisicamente impediti a esprimere autonomamente il diritto.

