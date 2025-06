La 5ª C del Roiti a cena 50 anni dopo la maturità

La nostalgia per i bei tempi andati continua a unire le generazioni! Sabato 24 maggio, quindici ex compagni della 5ª C del liceo Roiti si sono ritrovati dopo 50 anni per celebrare la loro maturità. Un momento che va oltre la semplice cena: è un viaggio nel tempo, dove aneddoti e risate rinvigoriscono legami indissolubili. La complicità di un tempo riemerge, dimostrando che l'amicizia non ha scadenza!

Sabato 24 maggio, quindici ex compagni di classe della 5ª C del liceo scientifico Roiti, anno scolastico 197475, si sono riuniti per festeggiare il 50mo anniversario dell’esame di diploma. "Abbiamo ritrovato con grande facilità – raccontano – la complicità di allora e ricordato con gioia tanti aneddoti del nostro percorso scolastico". Erano presenti: Marco Artioli, Laura Bagioni, Liviana Balestra, Gloria Benfenati, Alberto Bennici, Bruno Bignardi, Cristina Castelletti, Anna Fiorini, Luca Gavagna, Rita Lambertini, Massimo Mastella, Stefano Negretti, Gabriele Pagliarini, Isabella Stevani ed il padrone di casa Giovanni Sirotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La 5ª C del Roiti a cena 50 anni dopo la maturità

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La 5ª C del Roiti a cena 50 anni dopo la maturità. 🔗Ne parlano su altre fonti