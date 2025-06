Kylie Jenner tifosa fino all' osso Anzi fino alla biancheria intima

Kylie Jenner non è solo una delle icone più influenti del momento, ma ora si presenta anche come una tifosa sfegatata dei New York Knicks. La sua passione va oltre le solite magliette: ha creato un completino intimo con i colori della squadra! Questo gesto audace non solo accende il dibattito sul legame tra moda e sport, ma mostra anche come le star possano influenzare le tendenze del tifo. Chi sarà il prossimo a seguirne l'esempio?

La super influencer è diventata un'accanita sostenitrice dei New York Knicks, la squadra del cuore di Timothée Chalamet. Addirittura, si è spinta oltre alle solite magliette e giacche, preparando per una trasferta un completino intimo con i colori della squadra di basket. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kylie Jenner, tifosa fino all'osso. Anzi, fino alla biancheria intima

