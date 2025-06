Kvaratskhelia è tra i sei indicati dal Guardian per il Pallone d’Oro | Ha portato il Psg a un livello superiore

Khvicha Kvaratskhelia, il fenomeno georgiano che ha lasciato il segno con il PSG, è uno dei sei candidati al Pallone d'Oro secondo il Guardian. Un riconoscimento che celebra non solo il talento individuale, ma anche la crescente importanza del calcio est europeo nel panorama mondiale. Con il suo triplete ed un gol in finale di Champions, Kvara sta scrivendo una nuova storia. Riuscirà a portare a casa l'ambito premio?

Il Guardian ha pronosticato i sei contendenti al Pallone d’Oro di quest’anno. Tra questi, anche un po’ a sorpresa, c’è Khvicha Kvaratskhelia. Kvaratskhelia tra i quotati per il Pallone d’Oro. Il quotidiano britannico scrive del georgiano ex Napoli, che ha fatto il triplete col Psg arrivando a gennaio e segnando un gol anche in finale di Champions: Dopo aver iniziato la stagione a Napoli, il georgiano può vantare la rara impresa di aver vinto due titoli nazionali – Serie A e Ligue 1 – nello stesso anno. E ha alzato la Champions League. Non male per un ragazzo che giocava nel Rustavi. Tutti conoscono le qualità di Kvaratskhelia da molto tempo; le sue capacità nell’uno contro uno e di rendersi pericoloso agli occhi dei portieri avversari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Kvaratskhelia è tra i sei indicati dal Guardian per il Pallone d’Oro: “Ha portato il Psg a un livello superiore”

