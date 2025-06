Kuwait-Palestina | dove vederla orario e probabili formazioni

Il calcio non è solo sport, ma un’occasione per unire culture e storie. La sfida Kuwait-Palestina si giocherà allo Sports Club Stadium di Madinat al-Kuwait, e rappresenta molto più di una semplice partita: è un momento di speranza e identità per le due nazioni. Rimanete sintonizzati per scoprire formazioni e orari, perché questo incontro potrebbe riservare sorprese emozionanti! Non perdetevi l’azione!

Allo Sports Club Stadium andrà in scena la sfida tra Kuwait-Palestina: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Sports Club Stadium di Madinat al-Kuwait si giocherà la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Kuwait-Palestina. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l'orario e dove vedere la sfida.

