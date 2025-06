Kristian Thorstvedt pronto al ritorno | il Sassuolo attende il suo top player

Kristian Thorstvedt è pronto a tornare in campo, ma i tifosi del Sassuolo dovranno attendere. Questo giovane talento norvegese, che si è fatto notare per le sue giocate spettacolari, rappresenta non solo una risorsa per la squadra, ma anche un simbolo di resilienza in un momento in cui il calcio cerca di riprendersi da incertezze e infortuni. Non perdere l’occasione di seguire il suo rientro: sarà un momento da ricordare!

Sarebbe stato, immaginiamo, uno dei neroverdi arruolati dalle nazionali in vista della prossima parentesi internazionale (venerdi c’è Norvegia-Italia), e invece dovrà accontentarsi, si fa per dire, di riaffacciarsi al campo solo tra poco più di un mese. L’ultima volta che i tifosi hanno visto Kristian Thorstvedt è stato in occasione della festa di piazza con cui il Sassuolo ha celebrato la promozione, ma la sua ultima apparizione in campo risale a fine di gennaio. Spezia-Sassuolo, prima sconfitta esterna della corazzata di Grosso e secondo stop stagionale: Thorstvedt si ferma lì, a 22 presenze e 7 gol che ne facevano, allora, il miglior centrocampista, per distacco, del campionato cadetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kristian Thorstvedt pronto al ritorno: il Sassuolo attende il suo top player

Ne parlano su altre fonti

Kristian Thorstvedt pronto al ritorno: il Sassuolo attende il suo top player

sport.quotidiano.net scrive: Dopo un lungo infortunio, Kristian Thorstvedt si prepara a tornare in campo con il Sassuolo, pronto per la nuova stagione.

Thorstvedt rimanda il ritorno in A? Il norvegese verso la permanenza a Sassuolo fino a gennaio

Lo riporta tuttomercatoweb.com: Sembrano essersi raffreddate le trattative per la cessione di Kristian Thorstvedt. Il centrocampista del Sassuolo, nazionale norvegese (convocato per la Nations League) e pezzo pregiato della rosa ...

Nazionali, Obiang è il primo a rientrare. Oggi sarà di ritorno anche Thorstvedt

Secondo msn.com: Oggi, in gruppo, ci sarà infatti anche Kristian Thorstvedt, fin qua unico del ‘plotoncino’ neroverde che non si è riposato durante la pausa ad aver fatto percorso netto. Con la Norvegia ...