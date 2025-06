Kolo Muani Juventus bianconeri in attesa | il PSG deve dare l’ok all’ultima offerta per il francese La proposta sul tavolo

La Juventus è in fermento: l'attesa per Kolo Muani si fa palpabile, mentre il PSG deve dare l’ok all’ultima offerta. Questo trasferimento potrebbe segnare una svolta nella stagione bianconera, contribuendo a rafforzare la squadra in vista di sfide cruciali. In un calcio sempre più competitivo, ogni mossa conta e la Juve punta a riscrivere le regole del gioco. Resta sintonizzato per scoprire se l’attaccante francese vestirà la maglia bianconera!

Kolo Muani Juventus, bianconeri in attesa: il Paris Saint-Germain adesso deve dare l’ok all’ultima offerta per il francese. La proposta sul tavolo. Sono giorni di attesa in casa Juventus per quanto riguarda il futuro di Kolo Muani. Nei giorni scorsi il club bianconero aveva inviato una proposta al Paris Saint-Germain per prolungare l’attuale prestito almeno fino alla fine del Mondiale per Club. I parigini, reduci dai festeggiamenti dopo la vittoria della Champions League, decideranno ora il da farsi: se accetteranno Kolo Muani potrà fare rientro a Torino e giocare il torneo negli USA con la maglia della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, bianconeri in attesa: il PSG deve dare l’ok all’ultima offerta per il francese. La proposta sul tavolo

Leggi anche Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Kolo Muani Juventus, conto alla rovescia: i bianconeri attendono una risposta da Parigi entro quella data. Ultime

Secondo juventusnews24.com: Kolo Muani Juventus, conto alla rovescia: i bianconeri attendono una risposta da Parigi entro quella data. Le ultime novità sul centravanti francese La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il ...

Calciomercato Juventus, comincia la “partita” per definire la situazione di un prestito: i bianconeri ragionano su opportunità! Gli scenari

Segnala juventusnews24.com: Calciomercato Juventus, inizia la settimana della verità: i bianconeri ragionano su due scenari per trattenere quel prestito In casa Juventus i prossimi potrebbero essere giorni decisivi per chiarire ...

Kolo Muani, la Juventus vorrebbe tenerlo

Come scrive tuttojuve.com: La Juventus proverà a trattenere Kolo Muani, il club bianconero ha tutta l'intenzione di parlare con il Psg e trattare una conferma del giocatore per il mondiale per club per poi provare ...