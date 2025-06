Kolo Muani Juventus attesa la decisione del PSG | novità sulla possibile permanenza dell’attaccante francese! Cosa filtra dalla Francia

La questione Kolo Muani tiene con il fiato sospeso non solo i tifosi della Juventus, ma anche gli appassionati di calcio europeo. Con il PSG pronto a valutare le sue risorse dopo la storica vittoria in Champions, l'attaccante francese potrebbe rimanere a Torino, portando freschezza e talento. Un'eventuale conferma rappresenterebbe un segnale chiaro: la Juve punta a costruire un team competitivo per tornare ai vertici. Cosa deciderà il club francese?

Kolo Muani Juventus, attesa la scelta del PSG. Cosa filtra sul futuro del centravanti attualmente in prestito ai bianconeri. Ultimissime. Secondo quanto riportato da Le Parisien, il PSG neo campione d’Europa a breve farà il punto della situazione sui giocatori attualmente in prestito, decidendo se farne a meno definitivamente o reintegrarli in rosa per il Mondiale per Club. Tra questi c’è Randal Kolo Muani. Il centravanti francese non sembrerebbe essere gradito a Luis Enrique: la Juve potrebbe così riuscire a confermarlo anche per la prossima stagione. Da capire se ancora in prestito o a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, attesa la decisione del PSG: novità sulla possibile permanenza dell’attaccante francese! Cosa filtra dalla Francia

