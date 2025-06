Kolo Muani Juve i bianconeri puntano a prolungare il prestito e poi… Il piano per tenere il francese a Torino | tutti gli aggiornamenti

La Juventus punta con decisione su Kolo Muani, un talento in ascesa che potrebbe restare a Torino più a lungo del previsto. Con il mercato che si fa sempre più strategico, i bianconeri intendono prolungare il prestito per sfruttare al massimo le sue capacità. Questo non è solo un passo per rafforzare la squadra, ma un segnale chiaro della volontà di costruire un progetto vincente e duraturo. Rimanete sintonizzati per gli sviluppi!

Kolo Muani Juve, i bianconeri puntano a prolungare il rinnovo dell’attaccante francese: tutti i dettagli. Il futuro di Kolo Muani potrebbe essere ancora alla Juve. Come riportato da Giovanni Albanese, il calciomercato Juve potrebbe prendere in prestito per un altro anno l’attaccante francese sperando di poter accedere a un prezzo più basso nell’estate del 2026 per tenerlo definitivamente a Torino. PAROLE – «La Juve potrebbe prendere in prestito un altro anno Kolo Muani sperando di poter accedere a un prezzo più basso nella trattativa da fare nell’estate 2026» .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, i bianconeri puntano a prolungare il prestito e poi… Il piano per tenere il francese a Torino: tutti gli aggiornamenti

Kolo Muani o Vlahovic? L'"indirizzo" di mister Tudor sembra già definito

