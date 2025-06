Kim Kardashian approva la nuova versione di Kris Jenner E lo fa con una T-shirt

Kim Kardashian abbraccia il nuovo look di Kris Jenner con stile e ironia: una t-shirt per celebrare la trasformazione della madre, icona del mondo della moda. Questo gesto non è solo un semplice endorsement, ma riflette un trend più ampio di celebrazione dell'autenticità e del cambiamento. In un'epoca in cui l'immagine conta sempre di più, la famiglia Jenner-Kardashian continua a dettare legge, dimostrando che reinventarsi è sempre di moda!

Il nuovo stile della matriarca della famiglia Jenner-Kardashian tiene ancora banco. Addirittura il parrucchiere, Chris Appleton, sfoggia una maglietta con cui sottolinea il suo benestare per questo cambio di look. E a lui si accoda anche Kim Kardashian. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kim Kardashian approva la «nuova» versione di Kris Jenner. E lo fa con una T-shirt

