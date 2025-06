Kiev ' raid russo su case a Kharkiv almeno 2 morti'

Un nuovo, tragico capitolo nel conflitto ucraino: un raid russo ha colpito una zona residenziale a Kharkiv, causando almeno due vittime e diversi feriti. Questo evento si inserisce in un contesto di crescente tensione, dove le aggressioni continuano a colpire la popolazione civile. La guerra non è solo un campo di battaglia, ma un dramma umano che coinvolge migliaia di vite. Rimanere informati è fondamentale.

La Russia ha colpito un'area residenziale nella regione di Kharkiv, provocando almeno due morti e tre feriti. Lo riferisce il servizio statale di emergenza dell'Ucraina, come riporta Rbc Ukraina. Il raid ha colpito il villaggio di Chistovodovka, nel distretto di Izyum, nella regione di Kharkiv. Stamattina un altro raid ucraino nel centro di Sumy ha causato tre vittime e parecchi feriti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kiev, 'raid russo su case a Kharkiv, almeno 2 morti'

Leggi anche Kiev, raid russo a vigilia dei colloqui,un morto nel Kharkiv - Nella drammatica vigilia dei colloqui a Istanbul tra Ucraina e Russia, un attacco aereo con droni russi ha colpito Kupyansk, nel Kharkiv.

