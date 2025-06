Kiev annuncia di aver colpito il Ponte di Crimea | il momento dell' esplosione

Kiev colpisce ancora: il ponte di Crimea è stato teatro di un’esplosione che segna un nuovo capitolo del conflitto in corso. Si tratta della terza offensiva mirata a distruggere un simbolo di collegamento strategico tra Russia e Crimea. Questo attacco non solo evidenzia l'abilità strategica ucraina, ma sottolinea anche come la guerra stia evolvendo, con operazioni sempre più audaci che cambiano il volto del conflitto. Gli effetti si faranno sentire!

I servizi di sicurezza ucraini hanno colpito per la terza volta dall'inizio della guerra il ponte di Crimea. Lo scrive Rbc-Ukraine citando l'ufficio stampa dell'Sbu secondo cui l'accaduto sarebbe il risultato di un'operazione durata "diversi mesi". Inizialmente alcuni agenti avrebbero minato i pilastri e questa notte alle ore 4.44 sarebbe stato attivato il primo ordigno esplosivo. L'operazione non avrebbe causato danni a civili. L'esplosione - viene spiegato - avrebbe danneggiato gravemente i supporti subacquei dei piloni al livello inferiore. Sarebbero stati utilizzati 1.100 kg di esplosivo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Kiev annuncia di aver colpito il Ponte di Crimea: il momento dell'esplosione

