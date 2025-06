Kiev almeno tre morti e due feriti per i raid russi nel Donetsk

Kiev torna a fare i conti con la violenza, con almeno tre morti e due feriti a causa dei raid russi nel Donetsk. Mentre la guerra continua a segnare il destino di milioni di persone, la comunità internazionale è chiamata a non distogliere lo sguardo da una crisi che sembra senza fine. In un contesto globale dove i diritti umani sono sempre più minacciati, ogni vita spezzata riporta l’attenzione sulla necessità di un intervento decisivo.

"Almeno tre persone sono state uccise e altre due sono rimaste ferite in seguito al bombardamento russo del distretto di Kramatorsk, nella regione del Donetsk". Lo scrive su Facebook il governatore regionale ucraino del Donetsk, Vadym Filashkin, citato da Ukrinform. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kiev, almeno tre morti e due feriti per i raid russi nel Donetsk

Leggi anche Kiev, almeno 13 morti e 56 feriti nei raid sull'Ucraina - Gli attacchi russi contro l'Ucraina hanno causato almeno 13 morti e 56 feriti, secondo fonti di Kiev.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Kiev, almeno tre morti e due feriti per i raid russi nel Donetsk; Kiev, almeno tre morti e due feriti per i raid russi nel Donetsk; Guerra Ucraina Russia, Kiev: almeno 13 morti e 56 feriti nei raid sul Paese; Istanbul, un'ora di negoziati Russia-Ucraina, Kiev: Mosca rifiuta il cessate il fuoco incondizionato - Zelensky: “Auguri all'Italia, grazie per il sostegno e l'aiuto”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Kiev, almeno tre morti e due feriti per i raid russi nel Donetsk

Come scrive ansa.it: "Almeno tre persone sono state uccise e altre due sono rimaste ferite in seguito al bombardamento russo del distretto di Kramatorsk, nella regione del Donetsk". (ANSA) ...

Ancora droni su Kiev, tre morti. Zelensky, obiettivo riportare tutti i prigionieri a casa

Lo riporta msn.com: Droni russi su Kiev, tre morti Le autorità militari della capitale ucraina hanno riferito che ci sono stati tre morti e almeno 10 feriti nella regione di Kiev dopo un altro massiccio attacco aereo rus ...

Raid russi, Kiev: “Almeno 10 civili morti”. L'esercito di Mosca avanza, evacuazioni forzate a Sumy

Segnala msn.com: Jermak, capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina: “Pronti al cessate il fuoco da marzo” “Siamo grati a tutti i partner che sostengono il nostro cammino verso una pace giusta - ha ribadito Andrij ...