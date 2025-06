Kick & Save Il calcio che dà vita

Il 2 giugno, il CUS Torino ha ospitato “Kick & Save – Il calcio che dà vita”, un evento unico che ha unito sport e solidarietà. Un torneo under 17, non solo per il divertimento, ma anche per insegnare manovre salvavita ai giovani partecipanti. In un'epoca in cui il calcio sta abbracciando sempre più cause sociali, questo evento dimostra come lo sport possa diventare un potente strumento di cambiamento e formazione.

Il 2 giugno, presso l'impianto sportivo CUS Torino a Grugliasco, si è svolto "Kick & Save – Il calcio che dà vita", un evento che ha unito un torneo calcistico giovanile under 17 a una challenge sulle manovre salvavita, fondendo competizione sportiva, formazione sanitaria e impegno civico. Il torneo giovanile femminile under 17 si è

