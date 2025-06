K Sport Montecchio Gallo | sogno infranto Vianese in finale playoff

Un sogno che svanisce, quello della K Sport Montecchio Gallo, eliminata dalla Vianese nella finale playoff. Una sconfitta agrodolce, simile a quella dell'andata, ma quanto basta per interrompere il cammino verso la tanto ambita promozione. In un calcio sempre più competitivo, il team di mister Magi dovrà ripartire con nuova determinazione. Il futuro è incerto, ma la passione dei tifosi rimane inalterata, pronta a sostenere ogni nuova sfida.

Si infrange allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia il sogno della K Sport Montecchio Gallo. Contro la Vianese è stata una sconfitta di misura, come all'andata, ma sufficiente per l'esclusione del team di mister Magi dalla finale playoff, quella che regala il pass per la categoria superiore, finale che sarà tra la Vianese e i sardi del Monastir Kosmoto (in doppia sfida sabato 8 e domenica 15 giugno). "Peccato, peccato davvero – commenta il giorno dopo Enrico, Tiboni, il copresidente della K Sport Montecchio Gallo – la squadra meritava qualcosa di più, diciamolo pure, meritava la serie D, per il percorso fatto e per l'impegno profuso.

Leggi anche Eccellenza / Maceratese, la Serie D è di rigore: vince lo spareggio contro il K Sport Montecchio Gallo (6-4) - ANCONA, 11 maggio 2025 – In una finale emozionante, la Maceratese conquista la promozione in Eccellenza Marche battendo i rivali dopo un'intensa sfida di 120 minuti.

