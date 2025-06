Juventus Women Girelli e Cantore show con l’Italia femminile | battuto il Galles 4-1! Le Azzurre restano nella Lega A di Nations League

Un successo travolgente per l'Italia femminile, che ha dominato il Galles con un netto 4-1! Girelli e Cantore hanno brillato, portando le Azzurre a consolidare il secondo posto nella Lega A di Nations League. Questo trionfo non è solo una vittoria, ma segna un passo importante in un contesto globale che sta finalmente dando visibilità al calcio femminile. Un momento da celebrare e seguire con attenzione!

Juventus Women, Girelli e Cantore show con l’Italia femminile: il resoconto della sfida vinta dalle Azzurre. L’ Italia femminile batte 4-1 il Galles sfruttando le occasioni avute e consolidando il secondo posto in classifica che permette alle Azzurre di restare nella Lega A di Nations League. Protagoniste anche le calciatrici della Juventus Women e in particolare Girelli, con una doppietta, e Cantore, con la rete del momentaneo 3-0. In campo dal primo minuto anche Salvai e Lenzini in quest’importante risultato delle Azzurre. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Girelli e Cantore show con l’Italia femminile: battuto il Galles 4-1! Le Azzurre restano nella Lega A di Nations League

