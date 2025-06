Juventus ufficiale risoluzione consensuale con ds Giuntoli

La Juventus e Cristiano Giuntoli si separano ufficialmente, segnando un nuovo capitolo nella storia del club bianconero. Questo cambiamento avviene in un contesto di ristrutturazione profonda per la squadra, che cerca di risalire dopo anni di alti e bassi. Un aspetto interessante? L’addio di Giuntoli potrebbe aprire la strada a nuove strategie di mercato e rinforzi, cruciali per il futuro della Vecchia Signora. Rimanete sintonizzati!

(Adnkronos) – Ufficiale la separazione tra la Juventus e il ds Cristiano Giuntoli. "La società – si legge nel comunicato ufficiale del club – rende noto di aver raggiunto un accordo con Cristiano Giuntoli per la risoluzione consensuale dalla data odierna del contratto di direttore sportivo. La decisione è stata maturata dalle parti a seguito . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Juventus, ufficiale risoluzione consensuale con ds Giuntoli

