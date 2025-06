juventus le prime mosse di comolli

Damien Comolli è ufficialmente il nuovo motore della Juventus! Con tre mosse strategiche, il direttore generale intende rilanciare le ambizioni bianconere in un contesto di ricostruzione profonda nel calcio italiano. La sua esperienza trentennale sarà cruciale per attrarre talenti e rinnovare la squadra. Riuscirà a riportare la Juve ai vertici nazionali ed europei? Scopriremo presto se la sua visione porterà a una rinascita epica!

