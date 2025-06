juventus kolo muani e un futuro da scrivere per il psg

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella saga di Randal Kolo Muani. Dopo il prestito dal PSG, il club bianconero sta valutando seriamente il futuro dell'attaccante francese, in un contesto di mercato sempre più dinamico. La finestra straordinaria, coincidente con il Mondiale per Club, offre nuove opportunità: chissà se Kolo Muani sarà il protagonista di un clamoroso ritorno al PSG o resterà a Torino? Rimani sintonizzato!

Una trattativa aperta La Juventus si trova a un crocevia cruciale per il destino di Randal Kolo Muani, l'attaccante francese arrivato a gennaio dal Paris Saint-Germain con un prestito secco. Con la finestra straordinaria di calciomercato aperta per il Mondiale per Club, i bianconeri pianificano nuovi colloqui con il PSG,