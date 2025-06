Juventus-Giuntoli ufficiale la risoluzione consensuale del contratto

La Juventus e Cristiano Giuntoli si separano anticipatamente, un episodio che segna un nuovo capitolo nella gestione sportiva del club bianconero. In un momento in cui il calcio è sempre più influenzato da scelte strategiche e rapide, questa risoluzione mette in luce un trend: la ricerca di un'identità chiara e vincente. Sarà interessante vedere chi subentrerà e come cambieranno le strategie in vista delle prossime sfide. La Juventus è pronta a scrivere una nuova storia!

«Juventus Football Club S.p.A. rende noto di aver raggiunto un accordo con Cristiano Giuntoli per la risoluzione consensuale dalla data odierna del contratto di direttore sportivo. La decisione è stata maturata dalle parti a seguito di una valutazione congiunta in merito alle prospettive future e reciproche esigenze», si legge nella nota. L'ormai ex direttore sportivo è stato sollevato dall'incarico da John Elkann, durante l'ultimo incontro alla Continassa: al suo posto è arrivato Damien Comolli, ex presidente del Tolosa.

