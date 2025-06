Juventus | e se alla fine restasse Tudor in panchina?

Igor Tudor potrebbe sorprendere tutti e restare alla guida della Juventus, proprio mentre il club si prepara per il Mondiale per Club. Un'opportunità unica per dimostrare il suo valore in un momento cruciale. Con la squadra al lavoro alla Continassa, il mister ha l'occasione di costruire una nuova identità . Riuscirà Tudor a trasformare le sue ambizioni in risultati concreti? Il futuro bianconero potrebbe dipendere da questo!

Igor Tudor è pronto a giocarsi le sue possibilità , nettamente in rialzo rispetto alle scorse settimane, di permanenza sulla panchina della Juventus al Mondiale per Club. Sono ripresi i lavori alla Continassa, dove il tecnico Igor Tudor ha ritrovato quei pochi giocatori che non sono in giro per il mondo con le rispettive nazionali. E con loro ha cominciato a preparare il Mondiale per club. Lontano da Torino ci sono nove giocatori e si tratta di Nico Gonzalez, Kalulu, Cambiaso, Gatti, Adzic, Conceicao, Vlahovic, Yildiz e Rouhi. A loro sarebbe dovuto essere aggiunto anche il nome di Locatelli, che, però, a causa di una lesione, ha dovuto abbandonare il ritiro dell’Italia. 🔗 Leggi su Sportface.it

