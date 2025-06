Juventus Del Piero nuovo allenatore | spunta la data della firma

La Juventus è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia: Del Piero, l’iconico ex capitano, sta per diventare il nuovo allenatore. Con la licenza UEFA Pro ottenuta, Alex entra in un contesto dove le leggende del calcio tornano protagoniste, segnando una rinascita del legame tra passato e futuro. “Da oggi potete chiamarmi ‘Mister’” – ha detto, promettendo emozioni e sfide avvincenti. Chi non vorrebbe vedere il suo talento in panchina?

L’ex capitano bianconero ha appena ottenuto la licenza UEFA Pro, che gli consente di allenare qualsiasi squadra di tutte le categorie Del Piero allenatore. L’annuncio è arrivato dal diretto interessato un paio di settimane fa: “ Da oggi potete anche chiamarmi ‘Mister’. – le sue parole su Instagram – Grazie alla FIGC e a tutti i docenti che mi hanno accompagnato in questo corso, sono riconoscente a tutte le persone che hanno collaborato e condiviso con me questo importante percorso formativo”. (AnsaFoto) – Calciomercato.it “ Un grazie speciale ai miei figli e a mia moglie per il supporto che mi hanno dato in questi anni di studio – aggiunge nel post di quindici giorni fa – e per la bellissima sorpresa che mi hanno fatto oggi a Firenze, presentandosi alla discussione della mia tesi, che racchiude una parte importante delle mie esperienze professionali e umane, e la mia visione del calcio e del ruolo dell’allenatore”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, Del Piero nuovo allenatore: spunta la data della firma

Del Piero Juve, la rivelazione: «Per tornare alla Juventus vuole quel ruolo!». L'annuncio che fa sognare i tifosi - Del Piero torna a far sognare i tifosi della Juventus con un annuncio che accende i cuori bianconeri.

