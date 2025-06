Juventus Comolli subito operativo | nel mirino un Campione d’Europa

La Juventus accelera sul mercato: il nuovo DG Damien Comolli punta a un attaccante fresco di titolo europeo. In un calcio sempre più competitivo, il club bianconero sta cercando di rinforzare la rosa per tornare ai vertici. L'arrivo di un campione potrebbe davvero cambiare le sorti della stagione! Rimanete sintonizzati, perché questa potrebbe essere solo l'inizio di una rivoluzione in casa Juventus.

La Juventus pronta a concretizzare la prima operazione di mercato. Nel mirino di Comolli è finito un attaccante laureatosi Campione d’Europa. Punta a bruciare le tappe il nuovo direttore generale della Juventus Damien Comolli. Il manager 56enne, insieme a Giorgio Chiellini, a breve provvederà a nominare il sostituto del Ds Cristiano Giuntoli, la cui avventura a Torino sta per giungere al termine dopo le tante problematiche vissute durante questa stagione. Scattate poi, in casa bianconero, le riflessioni relative al mercato volte a rafforzare l’organico a disposizione di Igor Tudor attraverso una serie di colpi di alto calibro. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Juventus, Comolli subito operativo: nel mirino un Campione d’Europa

Leggi anche Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus - Damien Comolli, il nuovo direttore generale della Juventus, promette di portare freschezza e innovazione in un club che sta cercando di risollevarsi.

