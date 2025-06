Juve serve una punta da 20 gol | prende quota Ramos Gyokeres e Retegui nel radar

La Juventus è a un bivio: l'attacco necessita di una punta da almeno 20 gol a stagione per tornare a dominare. Con Vlahovic e Milik in partenza, nomi come Ramos, Gyökeres e Retequi si fanno sempre più insistenti. In un calcio in continua evoluzione, dove il gol è oro, la scelta del nuovo centravanti potrebbe rivelarsi decisiva. Chi sarà il nuovo bomber bianconero capace di scrivere la storia?

Juve, rebus attacco: Vlahovic e Milik in uscita, Kolo Muani in stallo e ora serve una punta da 20 gol a stagione; ecco i nomi La Juve è ancora alla ricerca del suo nuovo direttore sportivo, ma il mercato non aspetta e in vista della stagione 2025-26 resta aperta l'urgenza di trovare un centravanti titolare.

