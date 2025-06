Juve-Giuntoli il giorno dell' addio | definita la risoluzione consensuale del contratto

Il capitolo Giuntoli alla Juventus si chiude in modo consensuale, un gesto di responsabilità che riflette un trend crescente nel calcio: la gestione etica dei rapporti. In un'epoca in cui le dirigenze devono affrontare pressioni enormi e decisioni difficili, il dirigente ha scelto di lasciare un'eredità positiva. La sua scelta mette in luce l'importanza del fair play anche fuori dal campo. Quale sarà il futuro della Juve? La curiosità è alle stelle!

Il dirigente ha accettato la decisione della proprietà,si è preso le proprie responsabilità e ha voluto chiudere il rapporto nel miglior modo possibile.

Leggi anche Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

#Rabiot a GdS svela l’addio alla #Juve: “#Giuntoli non ha fatto il necessario per convincermi e non avevo la sensazione che volesse costruire qualcosa di importante. Vista la stagione, forse ho avuto ragione. Già da qualche anno non erano … Leggi la discussione

