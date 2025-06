Juve Ardoino di Tether attacca | La società non ci permette di partecipare

Paolo Ardoino, CEO di Tether, lancia un appello forte e chiaro a John Elkann: "Vogliamo partecipare alla rinascita della Juve!" In un momento in cui i club calcistici stanno esplorando nuove frontiere economiche, la richiesta di Ardoino mette in luce una tensione crescente nel mondo del calcio. Se da un lato l'innovazione è fondamentale, dall'altro la resistenza al cambiamento potrebbe costare caro. Sarà questa la volta che la Juve aprirà le porte all'innovazione?

Torino, 3 giugno, 2025 – Paolo Ardoino chiede a John Elkann di poter partecipare alla vita economica della Juve. E lo fa con una polemica, neanche tanto velata, sui social. Il Ceo di Tether ha tutta la volontà di contribuire al rilancio del club, ma evidentemente la proprietà è di altro avviso e per ora le porte sono chiuse. Nemmeno nella fase di aumento di capitale, attacca Ardoino, è stata data possibilità a Tether di investire nonostante l’intenzione di dare una mano sulla base dell’ormai famoso slogan MJGA: Make Juventus Great Again. Poi, la vicenda allenatore. Persi Conte e Gasperini, per ora rimane in sella Igor Tudor, su decisione di Elkann stesso, ma dopo il mondiale per club ci sarà una nuova valutazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, Ardoino di Tether attacca: “La società non ci permette di partecipare”

Leggi anche Ardoino ha le idee chiare: «Voglio provare a riportare la Juve ai suoi antichi splendori facendo questo. Se comprerò altre azioni? Prima vogliamo capire una cosa» - Paolo Ardoino, CEO di Tether, è determinato a riportare la Juventus ai suoi antichi splendori. Dopo aver acquistato il 10% del club, Ardoino ha espresso l’intenzione di espandere ulteriormente il suo investimento.

