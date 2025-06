Justin Timberlake torna in Italia dopo 18 anni | è festa agli I-Days Milano Coca-Cola 2025

Dopo 18 lunghi anni, Justin Timberlake torna in Italia per un evento imperdibile agli I-Days Coca Cola di Milano! È il momento giusto per rivivere l'energia della musica dal vivo e celebrare un’icona capace di reinventarsi continuamente. In un’epoca in cui la nostalgia per i concerti storici è alle stelle, non perdere l’occasione di vedere uno dei più grandi performer di tutti i tempi. La festa sta per iniziare!

Partiti gli I-Days Coca Cola. Diciotto anni. Tanto è passato dall’ultima esibizione italiana di Justin Timberlake, il golden boy della musica e dello spettacolo americano. Artista poliedrico, capace di imporsi come cantautore, performer, attore e produttore, Timberlake ha costruito una carriera internazionale costellata di successi e riconoscimenti. Ieri sera il suo ritorno è stato celebrato da 30 mila fan accorsi all’ Ippodromo Snai San Siro per la serata inaugurale degli I-Days Milano Coca-Cola 2025, la concert series più attesa dell’estate italiana. Uno show impeccabile, una vera masterclass di pop: in scaletta oltre un’ora e mezza di grandi hit che hanno segnato tre decenni di carriera, da “Mirrors” a “Cry Me a River”, da “Suit & Tie” a “Can’t Stop the Feeling”, passando per “Señorita”, “Like I Love You” e “What Goes Around. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Justin Timberlake torna in Italia dopo 18 anni: è festa agli I-Days Milano Coca-Cola 2025

Leggi anche Justin Timberlake agli I-Days per una notte di pura magia - ...un evento imperdibile! Il 2 giugno 2025, Justin Timberlake farà vibrare il cuore dei fan con un concerto che promette di essere un viaggio tra successi intramontabili e nuove sonorità.

Segui queste discussioni sui social

John Daly bringing a charity golf tournament to Keene Trace Golf Club #Golf #GolfNews #GolfTournament #GoodBoyVodka #JohnDaly #Justin'sPlace #KeeneTraceGolfClub #Paws4TheCause Leggi la discussione

Three J.H. Rose Basketball Players commit to play in college #Basketball #boys #Brown #College #CollegeBasketball #commit #Green #grimes #HighSchool #jh #Justin #louisburg #malachi #ncaa #NCAABasketball #ncaab #pembroke #pitt #rampants #Ro… Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Justin Timberlake torna dopo 18 anni: impeccabile, molte nostre aspiranti popstar dovrebbero andare a lezione da lui

Secondo msn.com: Justin Timberlake mancava dall’Italia da esattamente 18 anni, più precisamente dal 1 giugno 2007, data che segnò il suo primo e finora ultimo concerto al Forum di Assago. Da allora ne è passata di acq ...

Justin Timberlake tra carisma e revival, a Milano torna il re del pop

Segnala msn.com: Per il ragazzo d’oro d’America una masterclass di pop mainstream in un greatest hits tra dance e ballate C’è un nome che mancava da tempo nella stagione dei grandi live italiani: Justin Timberlake. Mi ...

Justin Timberlake in concerto a Milano, a lezione di pop dal Ragazzo d'oro d'America

Come scrive tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Justin Timberlake in concerto a Milano, a lezione di pop dal Ragazzo d'oro d'America ...