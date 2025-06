Justin Timberlake il ritorno in Italia dopo 18 anni

Justin Timberlake torna in Italia dopo 18 anni, aprendo gli I-Days di Milano 2025! Con 30mila fan in delirio, il Golden Boy ha dimostrato che il suo fascino è eterno. Questo evento non è solo un concerto, ma un segnale di come la musica dal vivo stia vivendo una rinascita, riportando sul palco icone che hanno fatto la storia. Non perdere l'occasione di rivivere emozioni senza tempo!

Ad aprire gli I-Days di Milano 2025 è stato Justin Timberlake. Il Golden Boy americano non veniva a cantare in Italia dal 2007 ed è stato accolto da 30mila spettatori, segno che la sua stella brilla ancora dopo più di 25 anni di carriera.

Leggi anche Justin Timberlake agli I-Days per una notte di pura magia - ...un evento imperdibile! Il 2 giugno 2025, Justin Timberlake farà vibrare il cuore dei fan con un concerto che promette di essere un viaggio tra successi intramontabili e nuove sonorità.

