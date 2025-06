Justin Baldoni contro Blake Lively | “Ritira l’accusa di stress emotivo per non darci le cartelle cliniche” arriva la replica

Il conflitto tra Justin Baldoni e Blake Lively svela una realtà inquietante: l’ombra del gossip può influenzare anche le dispute legali. La battaglia legale, ora avvolta da accuse di "strategia pubblicitaria", riflette un trend in crescita nel mondo dello spettacolo, dove la trasparenza si scontra con la privacy. Sarà davvero solo una manovra per i riflettori? Un altro tassello nel mosaico del potere mediatico che domina le celebrità.

Secondo i legali di Justin Baldoni, Blake Lively si sarebbe rifiutata di farli accedere alla sua documentazione medica e di dimostrare di avere subito stress emotivo dal loro assistito: "Sta ritirando le accuse". La versione degli avvocati dell'attrice: "Trovata pubblicitaria, Baldoni cerca disperatamente copertura meditatica dai tabloid". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Mister Movie | Blake Lively vs Justin Baldoni: Taylor Swift al Centro dello Scontro Legale su It Ends With Us - Nuove tensioni scuotono il mondo del cinema con il caso legale legato al film 'It Ends With Us'. Blake Lively e Justin Baldoni si trovano al centro di un acceso scontro, con il nome di Taylor Swift che riemerge tra le pesanti accuse.

