Jovanotti quanto costano i biglietti per il concerto per ciclisti

Jovanotti sorprende ancora! Il 26 luglio, ai Laghi di Fusine, si terrà un concerto esclusivo per ciclisti, un evento che unisce musica e passione per la sostenibilità. I biglietti saranno disponibili solo per chi arriverà in bicicletta, promuovendo un messaggio forte: divertirsi mentre si rispetta l'ambiente. Un’occasione imperdibile per vivere la musica immersi nella natura! Preparati a pedalare verso un'esperienza indimenticabile!

Un concerto riservato ai soli ciclisti. È l’ultima idea di Lorenzo Jovanotti, appassionato di biciclette e da sempre vicino alla sostenibilità e alla salute dell’ambiente, per la sua data del No Borders Music Festival ai Laghi di Fusine, nel territorio di Tarvisio (Udine), in programma il 26 luglio. L’accesso sarà consentito solamente a chi si presenterà in sella, mentre sarà vietato ad auto, moto e pedoni. Per raggiungere la location si potranno seguire percorsi di varia difficoltà, pensati dagli organizzatori in base alla condizione di allenamento dei partecipanti. I biglietti, inizialmente disponibili al prezzo unico di 57,50 euro, sono ormai completamente esauriti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Jovanotti, quanto costano i biglietti per il concerto per ciclisti

