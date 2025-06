Jovanotti concerto in bici a Tarvisio | quando e cosa c’è da sapere

Il 26 luglio, Jovanotti porterà la sua musica nel cuore delle Alpi Giulie, regalando un concerto esclusivo per ciclisti ai Laghi di Fusine. Un evento che celebra la passione per le biciclette e l’amore per la natura, in perfetta sintonia con la crescente attenzione verso la sostenibilità. Immagina di pedalare circondato da paesaggi mozzafiato e melodie indimenticabili. Non perderti questa fusione unica di sport e musica!

Jovanotti conferma ancora una volta il suo amore per le biciclette, strizzando l'occhio come sempre al benessere e alla salvaguardia dell'ambiente. Lorenzo Cherubini ha infatti ideato un concerto per soli ciclisti, riservato a 5 mila appassionati delle due ruote sulle Alpi Giulie. Il 26 luglio si esibirà ai Laghi di Fusine, situati nel territorio del comune di Tarvisio, in provincia di Udine e al confine con Austria e Slovenia. Una performance unica nel suo genere che, oltre a promettere della buona musica, intende anche connettere spiriti e persone diverse attraverso emozioni indimenticabili. I biglietti, a prezzo unico di 57,80 euro, sono però già esauriti.

